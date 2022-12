"Decolonize your mind" à Charleroi : questionner l’impact de la colonisation aujourd’hui

Du 12 au 23 décembre, l’Ancre dédie ses locaux à l’histoire de la colonisation et son impact sur nos mentalités contemporaines. Ces quelques jours adressés à notre passé colonial s’articulent autour de la pièce Koulounisation de Salim Djaferi. Parti en voyage à Alger, le metteur en scène comprend que là-bas on ne parle pas de guerre d’Algérie mais de révolution. Dans sa pièce il questionne notre langage : comment celui-ci affecte nos perceptions et comment une idéologie peut transparaître à travers lui ?

Mais si la pièce de théâtre est le clou du spectacle de "Decolonize Your Mind", de nombreuses activités sont proposées en résonance dès le 12 décembre.

L’exposition Noirs desseins pour blanches aspirations ? présente un autre regard sur la colonisation. Archives photo et vidéo plongent les visiteurs dans les heures les plus sombres de l’histoire coloniale belge.

Pour les plus dégourdis, des balades décoloniales arpentent Charleroi, éclairées à la lumière de l’Histoire. La première aborde l’implication du monde ouvrier dans la question coloniale, ainsi que la différence entre condition d’ouvrier et de colonisé. La seconde, est une promenade contée qui projette dans le futur, en 2060. Le temps d’une marche, Charleroi s’imprègne d’une fiction utopique et décoloniale créée par des femmes afro-descendantes.