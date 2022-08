Décolonisation : plus de 500 "bronzes du Bénin" situés en Allemagne vont bien retourner au Nigéria

Comme annoncé en 2021, 512 œuvres d’origine africaine vont être transférées du musée ethnologique d’Etat de Berlin au Nigéria, a annoncé la Fondation pour le patrimoine culturel prussien sur son site. Ces œuvres étaient arrivées à Berlin en 1897, à la suite d’une expédition britannique. Il s’agit du plus grand transfert d’objets de collection coloniaux, précise la fondation, qui a signé l’accord de transfert ce jeudi avec le directeur de la National Commission for Museums and Monuments du Nigéria.

Selon la fondation, la question du retour des "bronzes du Bénin", du nom de l’ancien royaume colonisé par les Britanniques à la fin du 19e siècle et actuellement situé au Nigéria, représentait un véritable casse-tête : de nombreuses œuvres se sont entre-temps éparpillées dans des collections du monde entier, après avoir été vendues.