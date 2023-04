Décollage réussi pour Ariane 5 : la mission européenne Juice entame son voyage vers Jupiter

Le lancement de la sonde européenne Juice vers Jupiter, prévu jeudi à bord d'une fusée Ariane 5, a été reporté à ce vendredi en raison de mauvaises conditions météo, a annoncé Arianespace. La fusée s'est propulsée depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française à 12H14 GMT (14h14 Heure Belge), 24 heures après le report de son lancement en raison de risques d'orages. Sa trajectoire est "nominale", c'est-à-dire conforme à ce qui est attendu, selon les équipes sur place.

Jeudi, les équipes du Centre spatial guyanais ont interrompu les opérations à cause d'un risque de foudre, quelques minutes seulement avant le décompte final, tandis que plusieurs personnalités, dont le roi des Belges Philippe et les astronautes français Thomas Pesquet et allemand Matthias Maurer, étaient venues assister au lancement depuis la salle de contrôle de Jupiter.

En partant explorer Jupiter et ses lunes glacées, la sonde est en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestres. Elle n'atteindra sa destination qu'en 2031, à plus de 620 millions de kilomètres de la Terre, au terme d'un voyage mouvementé.