Décollage Ariane 5 : Juice, la mission européenne, à la découverte de Jupiter et de ses trois lunes glacées, à l'accent belge

Ce 13 avril, la fusée Ariane 5 décollera de la base spatiale de Kourou en Guyane française. Elle emporte la sonde Juice, qui partira explorer Jupiter et de 3 ses lunes glacées. En 2034, la sonde sera placée en orbite autour de Ganymède, la plus grande des lunes de Jupiter. C’est la mission la plus lointaine dans notre système solaire pour l’ESA (agence spatiale européenne). 2000 personnes de 23 pays ont travaillé pendant plus de 16 ans pour mettre au point cette mission. 18 institutions publiques et 83 entreprises ont été impliquées et parmi elles plusieurs Belges. Le but de la mission ? Trouver des endroits où la vie a peut-être émergé.

La géante gazeuse est intrigante et entourée de mystères. Son environnement est l’un des plus hostiles de notre propre système solaire où toutes les missions précédentes ont posé plus de questions qu’apporter de réponses. C’est un périple révolutionnaire qui attend Juice.