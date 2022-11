Déco récup : ne jetez plus vos ampoules usagées, faites-en des vases à poser et à suspendre

Avant tout, protégez vos mains avec des gants pour éviter de vous couper et chaussez des lunettes de protection. Retirez le plot central (la pointe de soudure) à la base de l’ampoule à l’aide d’une pince. Retirez ensuite l’isolant (de couleur noire) à la base de l’ampoule avec une pince coupante que vous enfoncez et tournez délicatement en exerçant une petite pression. Cassez le verre à l’entrée de l’ampoule et retirez le filament de l’ampoule avec une pince. Si vous abîmez le culot en vidant l’ampoule, passez un petit coup de lime dessus. Enlevez les traces de vos manipulations avec un chiffon imbibé de dissolvant. Ajoutez de l’eau et des fleurs fraîches coupées.

Des ronds de serviette ou des supports des bougies chauffe-plat feront d’excellents supports.