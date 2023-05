Déclic : une nouvelle année noire pour les producteurs d’huile d’olive espagnols ?

Si vous aimez l’huile d’olive, vous l’avez peut-être remarqué : le prix de l’huile d’olive a flambé ces derniers temps. La cause est à chercher dans le sud de l’Europe où le manque d’eau et des fortes températures font chuter la production. La situation est particulièrement critique en Espagne, le premier producteur mondial d’huile d’olive.

Cette année, la récolte des olives s’annonce mauvaise. Car les chaleurs précoces d’avril sont survenues au plus mauvais moment, lors de la floraison des oliviers. La crainte, maintenant, c’est de voir les fleurs sécher. Or sans fleurs, il n’y a pas d’olives. Et sans olives, il n’y a pas d’huile.

D’ores et déjà, l’Espagne s’attend à une forte baisse de sa production d’huile d’olive. Pour vous donner une comparaison, en 2021, qui était une bonne année, elle avait produit près d’un million et de demi de tonnes d’huile d’olive. Cette année, ce sera sans doute la moitié de ça. L’estimation est de 680 mille tonnes.

Quel va être l’impact pour les producteurs espagnols ? Que fait le gouvernement de Madrid pour les aider ? Quelles conséquences pour les consommateurs ? Éléments de réponses ci-dessus, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première.