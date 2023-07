Déclic : qui avons-nous invité ? De quoi avons-nous parlé ?

Ces chiffres méritent une explication. D’abord et on l’a souvent indiqué, encore le mercredi 28 juin avec Elio Di Rupo, le PS n’est pas le parti le plus enclin à venir dans Déclic. Il y a bien Karine Lalieux qui vient systématiquement quand on la sollicite, Thomas Dermine aussi est venu. Mais Paul Magnette, Elio Di Rupo, les chefs de groupe, on les a tous invités et ils ne viennent pas.

C’est une politique de la chaise vide. On peut penser que c’est parfois mieux d’être absent plutôt que de subir des questions compliquées, dans des moments qui peuvent être politiquement difficiles. L’autre constat majeur, c’est la surreprésentation significative du MR et d’Ecolo. Ce sont les partis les plus éloignés sur le spectre politique de la Vivaldi et les deux affichent leurs oppositions à ce qui peut se passer au sein du gouvernement, ce qui nourrit le débat. Et c’est ça qui est important dans une émission où l’on veut débattre. Cela explique leur présence plus forte.

Reste le PTB, sous-représenté. Ce n’est pas faute d’avoir invité plusieurs fois Raoul Hedebouw pour des débats du vendredi, il faut le préciser. Sur cet aspect-là, on doit clairement s’améliorer, parce que la période électorale qui arrive nous y obligera de toute façon.

Quelles fonctions ?

J’ai également compté le type d’invités que nous recevons, experts, artistes, représentants syndicaux ou du monde de l’entreprise.

Sachez que nous avons reçu, au total, 445 invités non-politiques. Il y a plusieurs catégories, là, c’est arbitraire, c’est mon choix.