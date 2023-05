Déclic : les logiciels espions du type Pegasus sont-ils une menace pour la démocratie européenne ?

Créé par la société israélienne NSO, Pegasus a été acheté et utilisé aussi bien par des régimes autoritaires que par des démocraties partout dans le monde, en ce compris dans l’Union européenne. Parfois de manière douteuse. Ce qui a poussé le Parlement européen a créé une commission d’enquête.

Après un an de travaux, cette commission a adopté un rapport et des recommandations ce lundi 8 mai. Une des principales recommandations, non contraignantes, c’est l’idée d’imposer un moratoire avec interdiction temporaire de vendre, d’acheter et d’utiliser des logiciels espion, le temps de renforcer la législation européenne afin d’éviter à l’avenir l’usage abusif de ces logiciels.

Des abus ont en effet été constatés. Tous les pays de l’Union européenne ont été passés au crible. Tous ont probablement utilisé des logiciels espions. 14 d’entre eux ont acheté Pegasus. Avec ici ou là, un usage illégal.

C’est le cas en Pologne où Pegasus a été, je cite, "une composante du système de surveillance de l’opposition". C’est le cas en Hongrie où l’utilisation de Pegasus, je cite encore, "semble faire partie d’une campagne calculée et stratégique visant à détruire la liberté des médias et la liberté d’expression". Fin de citation.