Déclic : les droits des personnes LGBTQIA + sont-ils bien respectés en Belgique ?

La réponse est oui. Notre pays est un exemple en Europe et même une terre d’accueil pour des personnes transgenres, bisexuelles, des lesbiennes ou des homosexuels qui ne se sentaient pas bien dans leur pays.

Dans un classement publié aujourd’hui par l’ONG ILGA-Europe, la Belgique occupe la deuxième place sur 49 pays d’Europe et d’Asie centrale. Sur base d’une série de critères comme, par exemple, les législations et les politiques adoptées, sur le nombre de discours et de crimes de haine, notre pays a reçu une note de 76%.

Comment expliquez le bon résultat obtenu par notre pays ? Quelles sont les avancées observées l’année dernière ? Quels sont les efforts qui restent à faire ? Éléments de réponses ci-dessus, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première.