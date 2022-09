Déclic - Le Tournant : une série qui décode les enjeux majeurs qui attendent notre monde

L’urgence climatique se fait de plus en plus pressante, la révolution technologique bouleverse nos repères, nos démocraties en crise sont obligées de se réinventer. Arnaud Ruyssen prend 45 minutes pour creuser une question de société liée aux tournants qui se profilent. Enquêtes, reportages, interviews approfondies… Comprendre pour pouvoir agir.

L'entrée dans le XXIe siècle a réservé bien des surprises à l'humanité. Notre civilisation est bousculée de toutes parts. Les changements climatiques s'intensifient, l'extrémisme est de plus en plus banalisé dans les mentalités, la révolution numérique s'intensifie à un rythme effréné, l'inflation galopante pèse sur le quotidien de nombreux ménages,... La liste des enjeux est longue pour l'être humain.

On a la furieuse impression que le monde est à un tournant, mais quand arrivera enfin le déclic ? À travers des reportages minutieux, Arnaud Ruyssen tente d'éveiller les consciences et de donner les pistes de réflexion pour s'adapter aux changements et surmonter les obstacles qui bousculent notre monde.

