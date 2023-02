Déclic – Le Tournant : Notre image a-t-elle pris le contrôle de nous-même ?

Cette semaine, votre PODCAST "Déclic – Le Tournant" vous propose une expérience particulière : Vous immerger, pendant toute une journée, avec des jeunes de 17 à 19 ans… pour creuser avec eux une question centrale pour toutes les générations en 2023 : "Notre image a-t-elle pris le contrôle de nous-même ?".

L’initiative a été lancée par la RTBF et par le Théâtre de la Montagne Magique (Théâtre jeune public à Bruxelles). Autour d’une idée de base : rassembler des jeunes issus d’écoles, de quartiers et de milieux socio-économiques très différents pour les faire réfléchir et débattre ensemble, pour expérimenter l’intelligence collective, la construction d’un consensus autour d’une question à la fois personnelle et sociétale.​​​​​​​