Déclic - Le tournant : le nucléaire est-il vraiment une énergie d’avenir ?

Sur l’aspect dense et pilotable, Luc Barbé ne nie pas le principe, mais fait remarquer qu’avec les nombreux problèmes encourus du côté des centrales nucléaires ces dernières années (en Belgique et en France) "l’énergie nucléaire a aussi montré une forme d’intermittence". Il estime par ailleurs que l’interconnexion de plus en plus poussée entre les réseaux européens et le développement de batteries va permettre de compenser de mieux en mieux l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque.

Luc Barbé dégaine aussi l’argument du coût et pointe une énorme différence entre le renouvelable et le nucléaire ces dernières années : "Le prix des éoliennes et des panneaux photovoltaïques n’a fait que diminuer ces dernières années. Par rapport aux débuts de la technologie, un panneau solaire coûte aujourd’hui 90% de moins. Or, pour le nucléaire, c’est le contraire ! L’histoire du nucléaire est remplie de dépassement de délais et de budget… c’est quand même bizarre une technologie qui, au fil du temps, coûte de plus en plus cher. D’habitude c’est le contraire".

Forcément, il évoque également les déchets et leur durée de vie énorme : "pour certains on parle de 300.000 ans, vous imaginez ? Si on avait construit des centrales à la préhistoire, on serait encore en train de gérer les déchets aujourd’hui !". Il s’inquiète aussi du risque d’accident, malgré les mesures de sécurités sans arrêt renforcées autour de ces centrales : "est-ce qu’on se rend compte des conséquences qu’aurait un accident dans un pays aussi densément peuplé que la Belgique ? Imaginez, un accident à Doel : il y aurait combien de morts ? 5000, 10.000 ? Des millions de Belges qui devraient fuir… ce serait le chaos complet !"

D’ailleurs Luc Barbé voit dans le fait que les assureurs refusent d’assurer le risque nucléaire la preuve que c’est une énergie trop risquée pour encore y investir pour le futur. Quant aux idées d’un autre nucléaire pour le futur, notamment la 4e génération : "vous savez, on parle de réacteurs 'Power-Point', on en fait des belles présentations… mais d’un point de vue de business plan à grande échelle ça ne tient pas la route, c’est un mythe et la planète n’a pas besoin de mythe. Elle a besoin de solutions."

Vous avez du mal à vous faire une opinion ? Alors prenez le temps d’aller plus loin en écoutant les 50 minutes de notre Podcast "Déclic – Le Tournant". Vous y retrouverez aussi les éclairages précieux de Thomas Pardoen, professeur à l’UCLouvain et président du comité scientifique du centre de recherche nucléaire belge, à Mol.