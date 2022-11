Déclic - Le Tournant : "Et si on écrivait une constitution mondiale du numérique ?", propose la philosophe Antoinette Rouvroy

En tant que juriste, Antoinette Rouvroy rappelle le rôle qu’est censé jouer une constitution dans nos États : "Qu’est-ce qu’une constitution si ce n’est une inscription par laquelle ceux qui sont au pouvoir s’autolimitent ? Ils ne le font pas pour leur propre intérêt, mais dans l’intérêt du lointain, et donc aussi des générations futures".

Pour elle, il s’agirait "d’immuniser l’avenir contre une prédation motivée par la seule optimisation des intérêts actuels des puissants." Et là, Antoinette Rouvroy vise en particulier ceux qui détiennent et organisent – via des algorithmes – les plateformes géantes du numérique.