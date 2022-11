Déclic : émission spéciale sur la population et ses conséquences

Les chiffres de la natalité ne font qu’augmenter au fur et à mesure des années. Ainsi, on passera le cap des 8 milliards d’êtres humains le 15 novembre. En comparaison, cela fait 2 milliards de plus qu’en 1998 et 5 milliards et demi de plus que dans les années 50. On estime même atteindre les 10 milliards en 2060, avec des projections de l’ONU certifiant que nous n’allons pas encore toute forme de stabilisation avant un moment.