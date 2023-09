Déclic – émission spéciale : avec ChatGPT et l’intelligence artificielle, a-t-on encore besoin de penser ?

Débarqué il y a un peu moins d’un an, ChatGPT a donné un vrai coup d’accélérateur à la révolution de l’intelligence artificielle. A quoi pense ChatGPT ? Quelle place l’IA laissera-t-elle encore demain à l’intelligence humaine ? Quels sont les pans de la société qui vont être radicalement transformés ? L’IA aura-t-elle la peau de la vérité ? Une foule de nouvelles questions émerge, et l’équipe de Déclic emmenée par Julie Morelle tentera d’y répondre lors d’une soirée spéciale, avec les meilleurs experts et expertes du sujet.

Luc De Brabandere, philosophe d’entreprise, auteur du livre Petite philosophie des Algorithmes sournois (ed. Eyrolles), Ségolène Martin, CEO et cofondatrice de Kantify, une entreprise spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l’intelligence artificielle, Nathanaël Ackerman, Head of AI – Blockchain – Digital Minds @SPF BOSA, AI4Belgium lead, Antonin Descampe, ingénieur civil, professeur en innovation média à l’UCLouvain, Nathalie Smuha, professeure à la Faculté de droit de KU Leuven et chercheuse en droit et éthique de la technologie à l’Université de New York et Raphaël Doan, normalien, énarque, agrégé de lettres classiques, auteur de Si Rome n’avait pas chuté aux éditions Passés composés (rédigé en partie à l’aide d’une intelligence artificielle).

► Déclic en Prime, le lundi 18/9 à 20h30 sur La Trois et sur Auvio.