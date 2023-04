Déclaration fiscale : voici ce qui change cette année pour les Belges

La déclaration à l’impôt des personnes physiques (IPP) 2023, présentée mercredi par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, contient plusieurs nouveautés, notamment une neutralité de genre sur les déclarations communes.

Auparavant, l’homme se situait automatiquement dans la colonne de gauche et la femme dans la colonne de droite. À présent, seul l’âge sera pris en compte et le plus âgé complétera la colonne de gauche.

Environ un demi-million de contribuables seront concernés par cette modification. "Notre société évolue et les aspects de notre vie aussi", a déclaré Marc Goosens, administrateur PME au SPF Finances.