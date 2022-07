Déclaration fiscale, Sum vous explique, avec humour, pourquoi c’est important

Il y a des moments que l’on déteste tous dans la vie et devoir remplir sa déclaration d’impôt en fait partie. Ce 15 juillet, à minuit, est la dernière limite pour remplir sa déclaration fiscale via Tax on Web. Dans Le 8/9, Sum vous explique avec humour, pourquoi c’est important de bien la remplir.

Pourquoi l’Etat a-t-il besoin que les contribuables qui ne sont pas indépendants rendent leur déclaration puisque l’Etat sait déjà tout de nous, questionne Sum.

En effet, si vous faites votre déclaration et que, par inadvertance, vous oubliez quelque chose. Quelque temps après, l’Etat revient sonner à votre porte.

"Dis donc, est-ce que tu n’aurais pas légèrement omis de te rappeler que tu devais déclarer quelque chose en plus ? Mais si tu le sais, pourquoi tu me le demandes ? Juste pour savoir si tu étais honnête ! C’est pas que je ne suis pas honnête, c’est que je suis pauvre !"

Et dans quelques mois, il y aura les déclarations fiscales pour les indépendants. Selon Sum, pour être indépendant, en Belgique, il faut être courageux. "Il faut être aussi courageux que le premier mec qui s’est dit : tiens, et si je mangeais ce qui vient de sortir du cul de la poule ?"

Une fois que vous aurez rendu votre déclaration, 2 options s’ouvriront à vous : soit vous allez retoucher, soit vous devrez payer.

Et, là, la différence est énorme, si vous devez payer vous avez un délai de 2 semaines. Par contre, pour vous rembourser, ils prennent leur temps.

Tout cela pour vous rappeler que vous avez jusqu’à minuit pour rendre votre déclaration fiscale sur Tax on web. Faites-le car, si jamais vous oubliez, sachez une chose, eux, ils ne vous oublieront pas conclu Sum.