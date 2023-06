Votre enfant a sans doute eu des revenus l’année passée (par exemple un job étudiant). Il ou elle doit rentrer sa propre déclaration mentionnant ces revenus, quel que soit son âge.

Il est aussi possible dans ce cas de rentrer la déclaration via MyMinfin (Tax-on-web), en se connectant avec la carte d’identité et le code pin de l’enfant, ou via son compte itsme® (à partir de 16 ans).