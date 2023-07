Déclaration fiscale : il vous reste 48 heures

Si vous avez oublié, c’est le moment de mettre un coup d’accélérateur… Il ne vous reste plus que deux jours pour rentrer votre déclaration fiscale et ce, uniquement via tax-on-web, c’est-à-dire en ligne. Le délai pour les déclarations papier est, lui, dépassé depuis deux semaines.

Seules exceptions à la date limite du 15 juillet : disposer de revenus spécifiques (revenus d’indépendant ou revenus professionnels à l’étranger) ; dans ce cas, la date ultime est le 18 octobre. Auparavant, passer par un comptable permettait de disposer d’un délai supplémentaire, ce n’est plus le cas cette année. A noter également que l’aide gratuite proposée par le SPF Finances (sur rendez-vous) n’est plus disponible depuis le 29 juin.