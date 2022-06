Déclaration fiscale 2022 : vos questions, nos réponses

Notre déclaration d’impôts 2022 (revenus 2021) est à remettre pour le 30 juin en version papier, pour le 15 juillet via Tax-On-Web, et pour le 30 septembre via un expert-comptable. Ces jeudi 9 et samedi 11 juin, , la RTBF répond à vos questions en collaboration avec le Service Public Fédéral Finances.

Allo Impôts ? Le call center est ouvert de 9 à 17 heures au numéro : 02/73 73 777.