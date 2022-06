Déclaration d’impôt : les réponses aux 10 questions les plus posées en 2022

À partir de l'exercice d'imposition 2022 (revenus 2021), le revenu imposable des biens immobiliers étrangers est déterminé de la même manière que celui des biens immobiliers situés en Belgique, à savoir sur la base du revenu cadastral.

Vous utilisez votre habitation à l’étranger pour vous-même et/ou vous la louez à des particuliers ?

Dans votre déclaration, indiquez le revenu cadastral non index é au code 1106/2106 (cadre III, A. 2).

Mentionnez ensuite les données de votre bien immobilier au point B de ce même cadre.

Si vous n’avez pas encore signalé votre bien à l’étranger au SPF Finances, faites-le le plus rapidement possible (et de préférence via MyMinfin). Vous obtiendrez ainsi le revenu cadastral de votre bien.