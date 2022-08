Decision to Leave : Vertiges de l'amour

Rien que de très classique dans ce jeu du chat et de la souris entre un enquêteur revenu de tout et une femme fatale, vu tant de fois au cinéma et qui a tout de l’hommage à Vertigo d’Alfred Hitchcock. Sauf que c’est Park Chan-wook (Old boy, Stoker, Mademoiselle…), réputé pour son sens de l’esthétique et de la mise en scène, qui tient la caméra.

Nous voici donc embarqués dans une histoire où le suspens n’est pas forcément là où on l’imagine. Car c’est moins la résolution de l’enquête que ce qui se joue entre le traqueur et la traquée qui tient en haleine. À la manière d’un labyrinthe mental, le réalisateur coréen nous raconte avec force trouvailles visuelles, mélange de temporalités, ellipses… l’obsession et le désir vertigineux de Hae-Joon pour cette belle et troublante étrangère. Et si notre policier fera preuve de sa méticulosité et de sa ténacité coutumière dans son enquête, ce sera pour mieux multiplier les occasions d’être en compagnie de la très (et à jamais) énigmatique Song Sore dont il est tombé éperdument amoureux. Une enquête finalement inaboutie, qu’il finira par clôturer, et qui ressurgira à sa façon 13 mois plus tard…

Faux polar, mais vraie histoire d’amour. Formidable portrait de femme déjouant les clichés habituels de la femme fatale. Histoire d’amour totalement chaste, mais d’une charge érotique confondante. Film au romantisme noir parsemé d’éclats d’humour… le style inimitable de Park Chan-wook, sa mise en scène virtuose et l’interprétation de Tang Wei (Lust Caution, Hacker) et de Park Hae-il (The Host) font de Decision to leave, Prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, un incontournable de votre été !