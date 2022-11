Décision le 25 janvier pour la caviste de Saint-Georges victime d’injure sexiste

Deux femmes, professionnelles du vin, ont déposé plainte il y a un an et demi contre un blogueur français pour injures sexistes publiques et diffamation. L’affaire vient d’être examinée par un tribunal à Paris. Elles avaient osé critiquer une caricature sexiste publiée dans un magazine français spécialisé.

Une caricature montrant une jeune femme proposant des faveurs sexuelles à un caviste en échange d’une commande de vin. Une caricature d’ailleurs reconnue comme sexiste il y a quelques mois par un tribunal français.

Sandrine Goeyvaerts, caviste à Saint-Georges avait alors été victime de cyberharcèlement suite à ses critiques. Contrairement à son opposant, elle était présente hier à Paris pour la première audience de cette affaire.

" C’était assez chargé en émotion parce que la procédure a été longue et je pense qu’hier, il y avait un trop-plein d’émotions qui s’est exprimé à l’audience. J’ai eu l’occasion d’exprimer ce que je fais dans le monde du vin depuis des années, à savoir lutter contre les violences sexistes et les violences faites aux femmes et aux personnes qui souffrent de discrimination de manière générale. J’ai aussi pu expliquer les répercussions des injures sexistes tant dans ma sphère professionnelle que privée ", explique-t-elle.

Sandrine Goeyvaerts attend maintenant le jugement, avec optimisme : " Je suis raisonnablement optimiste. La procureure a vraiment pris fait et cause pour moi puisqu’elle a considéré qu’il y avait réellement des éléments qui prouvaient le sexisme de l’injure, donc une injure aggravée. Maintenant, je laisse la Justice prendre sa décision mais je suis assez sereine ", estime-t-elle.

Le jugement est attendu pour le 25 janvier prochain.