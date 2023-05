Décisif à Seraing, meilleur buteur de Ligue 2 et proche de l’AC Milan : la fulgurante ascension de Georges Mikautadze

Lors de la saison 2022-2023, Georges Mikautadze reçoit enfin sa chance chez les Grenats, qui évoluent désormais en Ligue 2. C’est un certain László Bölöni, sans contrat depuis son départ de Grèce, qui lance le Géorgien dans le grand bain. Et l’ancien entraîneur du Standard (entre 2008 et 2010) ne va pas le regretter.

Après un début de championnat mal négocié, les Messins ont inversé la tendance et se retrouvent désormais troisièmes, à 3 longueurs de Bordeaux et à 5 points du Havre, à deux journées de la fin. Si une montée en Ligue 1 est toujours possible aujourd’hui (seuls les deux premiers basculent), c’est en partie grâce à Mikautadze, qui réalise une incroyable saison. Âgé de 22 ans, l’ex-sérésien a inscrit 24 buts et délivré 9 assists en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Il domine d’ailleurs largement le classement des buteurs et a été nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 2.