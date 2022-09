Décimée en Méditerranée, la grande nacre au cœur d’un projet de sauvetage

Depuis 2016, un parasite (Haplosporidium pannaé) qui vit dans les eaux de l’océan Atlantique, a décimé la quasi-totalité des grandes nacres, espèce endémique de Méditerranée pouvant mesurer 1m20 de hauteur et vivre une quarantaine d’années.

Ce parasite aurait été introduit en Méditerranée par des cargos en provenance de ports africains ou américains, selon l’hypothèse la plus probable.

"On a démarré les travaux en 2018, en essayant de soigner les nacres malades", explique Pascal Romans, responsable du service d’aquariologie à l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer et ingénieur de recherche à Sorbonne Université. Très vite, les scientifiques se rendent compte que c’est peine perdue et se recentrent sur l’idée de conservation et reproduction des individus sains en captivité.

Premier objectif selon M. Romans :