Décidément, on ne choisit pas sa famille : La Book-Box de Lucile Poulain

Ah la famille ! On dit souvent qu’on ne la choisit pas, elle est petite, grande, unie, dysfonctionnelle ou recomposée, on réalise parfois qu’on ne la supporte pas, ailleurs on prône les liens du sang avant tout, certains ne peuvent s’en passer, d’autres semblent être des tribus indestructibles… Le morceau "Ode to my family" que vous entendez ici est le premier titre de l’album "No need to argue" des Cramberries, groupe de rock irlandais phare des années 90.