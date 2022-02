Déchéance de nationalité : treize nouveaux cas, quelles conséquences pour ces djihadistes partis en Syrie ?

Des changements dans les conditions permettant de prononcer une déchéance de nationalité sont intervenus dans le sens d’un durcissement après les premiers attentats de 2015.

On se souvient du choc émotionnel provoqué par la double tuerie intervenue à la rédaction du journal satirique "Charlie-Hebdo" et à l’hypercasher près du périphérique parisien. Les deux attaques s’étant soldées par 17 morts et 18 blessés avaient donné lieu à un rassemblement populaire d’un million et demi de personnes en présence de dizaines de chefs d’Etats.