Décès suspect à Forest : un homme placé sous mandat d’arrêt

Un homme âgé de 40 ans a été placé sous mandat d’arrêt mercredi, du chef de meurtre, par le juge d’instruction, dans le cadre de l’instruction ouverte après la découverte d’un corps sans vie samedi soir à Forest, a indiqué en fin de journée le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François, confirmant ainsi une information donnée un peu plus tôt par le quotidien La Capitale.

C’est un passant qui a découvert le corps samedi vers 19h30, sous des arbres, à proximité d’une tente, au coin de la chaussée de Bruxelles et du Chemin d’Accès. Les secours se sont rendus sur place, mais ils n’ont pu que constater le décès. "Un périmètre a été établi et le laboratoire scientifique de la police fédérale est venu sur place pour relever les traces", avait expliqué Martin François mardi. Depuis lors, un suspect a pu être identifié et interpellé.

La Capitale précise mercredi que le corps était dénudé au moment de sa découverte et que la victime tout comme le suspect arrêté étaient des sans-abri. Ces dernières informations n’ont pas été confirmées par le parquet de Bruxelles.