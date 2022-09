Décès Elizabeth II : "The Queen", héritière d'un empire colonial

C’est dans ce contexte géopolitique particulièrement tendu que la Reine hérite d’un vaste empire britannique colonial, proche de la disparition. Car la perte de la majeure partie de ses possessions coloniales, telles que l’Inde et le Pakistan devenus indépendants en 1947, marque la fin d’une époque et le début d’une autre. Celle du développement du Commonwealth des nations, libre association de coopération des anciennes colonies britanniques.

"Ainsi formé, le Commonwealth ne ressemble en rien aux empires du passé. C’est une conception entièrement nouvelle, fondée sur les plus hautes qualités de l’esprit humain : l’amitié, la loyauté et le désir de liberté et de paix. C’est à cette nouvelle conception d’un partenariat égal entre nations et races que je me donnerai corps et âme chaque jour de ma vie", déclarait en 1953 "Sa Majesté la Reine".