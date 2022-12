Décès du producteur soul Thom Bell

Thom Bell, le légendaire producteur originaire de Jamaïque et résidant à Philadelphie, qui a largement contribué à donner ses lettres de noblesse à la soul de Philadelphie dans les années 70, s’est éteint à l’âge de 79 ans. On ne connaît pas encore les raisons de son décès.

A la fin des années 60 et au début des 70’s, Bell a écrit et produit un nombre incalculable de hits, particulièrement avec les Delfonics, les Stylistics ou encore les Spinners. Parmi ces titres, on notera ‘La-La Means I Love You’des Delfonics, ‘Stop, Look, Listen (To Your Heart)’ et ‘You Are Everything’des Stylistics, ‘Rubberband Man’des Spinners ou encore ‘Mama Can’t Buy You Love’d’Elton John.

Aux côtés de Kenny Gamble et Leon Huff, les "Mighty Three", Bell a créé le "Sound of Philadelphia". Ensemble, ils ont fondé Philadelphia International Records en 1971.

Ses deux collaborateurs lui ont rendu hommage dans un communiqué de presse via le Rolling Stone : "Tommy et moi étions amis depuis plus de 60 ans," écrit Gamble. "Leon et moi étions fiers qu’il fasse partie avec nous des Mighty Three, avec qui nous avons créé notre marque TSOP. Il avait un grand talent et était un cher ami. Les noms de Gamble, Huff et Bell perdureront à jamais. Repose en paix, mon ami !"

Dans son communiqué, Huff ajoute : "Thom Bell était mon musicien, arrangeur, compositeur et producteur préféré de tous les temps. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec lui, autant au niveau creatif que pour le business. Repose en paix."