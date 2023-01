Décès du premier guitariste des Yardbirds, Antony Topham

Sanderson Rasjid, mieux connu comme guitariste du line up d’origine des Yardbirds, et de son vrai nom Antony " Top " Topham, est décédé à 75 ans.

Dans le communiqué, on peut lire : " Sanderson Rasjid, né Antony " Top " Topham est décédé paisiblement le 23 janvier entouré des siens. Né à Londres le 3 juillet 1947, il avait 75 ans et avait dû composer avec des problèmes de démence ces dernières années. "

"Membre fondateur des Yardbirds en mai 1963, " Top " était le guitariste d’origine avant Eric Clapton, Jeff Beck et Jimmy Page. Il a aussi joué aux côtés de Christine McVie, Duster Bennett et Peter Green, entre autres, et était considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de blues britanniques. Il était aussi un artiste talentueux dans le domaine de l’architecture d’intérieur. "

Topham avait formé les Yardbirds alors qu’il avait 15 ans, après avoir vu les Rolling Stones au Crawdaddy Club de Richmond, au sud-ouest de Londres.

Dans ce premier line-up, on retrouvait aussi le chanteur Keith Relf, le bassiste Paul Samwell-Smith, le batteur Jim McCarty et le guitariste rythmique Chris Dreja.

Il avait quitté le groupe un an après, plutôt que d’arrêter ses études, et avait été remplacé par Eric Clapton.

Il retrouvera toutefois le groupe 50 ans plus tard, en 2013, à la place de son vieil ami Dreja.

Après avoir terminé ses études, Topham était devenu musicien de session pour le label britanniquede blues, Blue Horizon, accompagnant énormément de grands noms comme Duster Bennett et Christine McVie sur son album Christine Perfect . Il avait sorti un single de Noël, " Christmas Cracker " en 1968, puis un premier album solo, Ascension Heights, l’année suivante.

Après s’être retiré du label Blue Horizon pour raisons de santé, Topham avait rejoint le mouvement spirituel indonésien Sudbud, et changé son nom en Sanderson Rasjid. C’est à la fin des années 80 qu’il renouera avec la musique et retrouvera le chemin des Yardbirds.