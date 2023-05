Décès du pianiste Menahem Pressler, fondateur du Beaux-Arts Trio

Pianiste légendaire dont le nom est associé au célèbre Beaux-Arts Trio, le quasi centenaire Menahem Pressler nous a quittés ce samedi 6 mai.



Né le 6 décembre 1923, Menahem Pressler est l’un des membres fondateurs du Beaux-Arts Trio, qu’il créé en 1955 avec Daniel Guillet et Bernard Greenhouse. Tout au long de sa vie, il s'est consacré intensivement à l'interprétation, en concert et au disque, du vaste répertoire pour trio à clavier.

Ensemble constitué de forts caractères instrumentaux au jeu très reconnaissable, le Beaux-Arts Trio fut la référence incontestée du genre pendant plus de 60 ans, jusqu'à sa dissolution en 2008. L'ensemble changea plusieurs fois de violoniste et de violoncelliste, Menahem Pressler restant fidèle au poste au piano, inoxydable. Parmi ses alter ego les plus remarquables au sein du trio, citons le violoncelliste Bernard Greenhouse (membre d’origine remplacé par Antonio Meneses après sa fin de carrière), et les violonistes Daniel Guilet, Isidore Cohen et Daniel Hope.



Menahem Pressler était également un pédagogue réputé. Il enseignait à l'Indiana University Jacobs School of Music, et donnait régulièrement des masterclasses de piano et de musique de chambre dans le monde entier, partageant avec de jeunes musiciens sa longue expérience du répertoire.