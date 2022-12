Décès du petit-fils de Bob Marley, Jo Mersa Marley, à 31 ans

Né le 12 mars 1991, Jo Mersa Marley s’est particulièrement fait connaître avec son single 'Burn It Down' de 2016, dans lequel apparaît aussi son frère Yohan. Le chanteur-compositeur et multi-instrumentiste a également sorti un EP intitulé Comfortable en 2014, et un premier album, Eternal, en 2021.

Dans une interview de 2014 avec Rolling Stone, Marley a déclaré à propos de sa carrière alors naissante : " Je fais partie de la nouvelle génération de Marley, mais je continue en même temps à expérimenter. Mon plan est de faire quelque chose de nouveau avec mes racines."

Sur la façon dont son art a été influencé par la lignée musicale de la famille Marley, il a évoqué son enfance : "C’était quelque chose de très magique, de voir ces gens venir à la maison et d’assister au processus de travail. Je rentrais à la maison et j’essayais de faire mes devoirs, mais je finissais par être distrait et par aller jeter un coup d’œil dans le studio. On avait toujours envie d’entrer et de sortir en courant pour voir ce qui se passait."

Réagissant à la nouvelle de la mort de Marley, Olivia Grange – ministre jamaïcaine de la culture, du divertissement et du sport – a écrit dans un communiqué : "Je suis profondément attristée par la nouvelle du décès de l’artiste Joseph Marley, fils de la star du reggae Stephen Marley et petit-fils de la super star du reggae Bob Marley. "

"Je présente mes plus sincères condoléances à Stephen, à la mère de Jo, Kerry, aux Marley et aux autres membres de la famille. Mes sincères condoléances aux amis et associés de Joseph, ainsi qu’à la communauté reggae et aux fans du monde entier.

"Son décès prématuré à l’âge de 31 ans est une perte énorme pour la musique alors que nous nous tournions vers la prochaine génération. Qu’il trouve la paix éternelle, nous pleurons sa perte en cette période où nous célébrons en famille et entre amis notre amour les uns pour les autres."

Marley a également été honoré par le leader de l’opposition jamaïcaine Mark J. Golding, qui a écrit dans une déclaration : "Je viens d’apprendre la perte tragique de Joseph 'Jo Mersa' Marley. Un jeune artiste reggae talentueux, fils de Stephen Marley et petit-fils de Bob Marley, âgé de seulement 31 ans. La perte d’un enfant est un coup dévastateur auquel aucun parent ne devrait faire face, mes condoléances à Stephen [et] à toute la famille".