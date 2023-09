Décès du père de "la révolution verte", le généticien indien Monkombu Sambasivan Swaminathan

Après l’entrée en fonction de la Première ministre Indira Gandhi en 1966, Swaminathan a mis en œuvre un nouveau programme agricole. Les pénuries alimentaires chroniques rendaient alors l'économie indienne dépendante de l'aide étrangère, mais au début des années 1970, les nouvelles techniques l'ont rendue autosuffisante.

Ses travaux ont été récompensés par de nombreuses distinctions dont le prix Ramon Magsaysay, équivalent asiatique du Nobel, en 1971 et le premier Prix mondial de l'alimentation en 1987. Il fut brièvement membre du Parlement indien et Time Magazine l'a classé parmi les trois Indiens les plus influents du XXe siècle, aux côtés du héros de l'indépendance indienne le Mahatma Gandhi et du poète Rabindranath Tagore.