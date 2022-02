Décès du musicien finlandais Jaakko Kuusisto, à l’âge de 48 ans

Le musicien finlandais Jaakko Kuusisto est décédé le 23 février dernier à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer. Issu d’une famille de musiciens, lui-même violoniste et chef d’orchestre, le monde de la musique perd ici un artiste aux talents multiples.

Avec un grand-père et un père compositeur et un frère violoniste, Kuusisto a été formé à l’Académie Sibelius puis à l’Université d’Indiana (USA). Il se produira en tant que soliste dans de nombreuses formations internationales et dirigera entre autres, en tant que chef d’orchestre, les orchestres de Lahti et de la Radio finlandaise. Il a exercé, jusqu’à sa disparition, à l’Orchestre philharmonique de Kuopio.

Homme aux diverses facettes, il a également composé une quarantaine d’œuvres, dont plusieurs opéras. Citoyen impliqué dans la vie politique, il a été élu au conseil municipal de sa localité