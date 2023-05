Décès du légendaire gardien mexicain Antonio Carbajal, premier joueur à avoir joué cinq Coupes du monde

Le légendaire gardien de but mexicain Antonio 'Tota' Carbajal, premier footballeur à avoir disputé cinq Coupes du monde, est décédé mardi à l'âge de 93 ans dans la ville mexicaine de León.

"Il est tombé malade la semaine dernière ,(...) la vie de 'Tota' s'est terminée" mardi matin, a déclaré à l'AFP Antonio Moreno, directeur de l'International Soccer Hall of Fame. "Antonio Carbajal est une icône du football mexicain et mondial car il a été le premier à disputer cinq coupes du monde, et il était sur le terrain pour les cinq."

Antonio Carbajal, 47 fois international pour le Mexique, a joué les Coupes du monde 1950 (Brésil), 1954 (Suisse), 1958 (Suède), 1962 (Chili) et 1966 (Angleterre).

Par la suite, son record a été égalé par l'Allemand Lothar Matthäus, l'Italien Gianluigi Buffon, l'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et ses compatriotes mexicains Rafael Márquez, Guillermo Ochoa et Andrés Guardado.