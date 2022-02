Décès du légendaire garde du corps de Kiss et Iron Maiden

"On m’a remarqué parce que j’étais grand, habillé en jean et en noir, avec une grosse moustache de biker et que je pouvais gérer une foule agitée ", expliquait le principal intéressé dans ses Mémoires.

"Et je me suis rapidement retrouvé à gérer la sécurité au Capitol Theater de Paissaic, au Roosevelt Stadium de Jersey City et au Fillmore East de New York, pour des musiciens comme Gregg Allman, Lou Reed ou les New York Dolls."

"J’ai appris tous les aspects du business de la musique en accueillant les invités, en accordant les instruments pour les musiciens et en assurant tout pour que les concerts se passent au mieux."

C’est à la fin de l’année 1975 qu’il se voit offrir un travail par Kiss, pour qui il travaillera à temps plein jusqu’en 1983. Le management de Kiss avait alors refusé de lui payer une avance et il était parti rejoindre Iron Maiden, pour qui il travaillera ensuite à nouveau de 1985 à 1986.

Le batteur d’Iron Maiden, Nicko McBrain lui a rendu hommage, tout comme Gene Simmons de Kiss, notamment.

On ignore la cause de sa mort.