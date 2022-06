Décès du jeune homme disparu dans la région de Saint-Hubert

C'est une disparition que la police considérait comme préoccupante et pour laquelle elle avait publié un avis de recherche. Hugo Henneaux, un jeune homme de 18 ans avait quitté son domicile de Vesqueville lundi midi et il n'était plus réapparu depuis. Sa petite amie s'en était inquiétée. Les recherches avaient alors démarré lundi en fin d'après-midi, en déployant de gros moyens: drône, chiens pisteurs , hélicoptère et même l'intervention de plongeurs pour sonder les étangs alentour. Le corps du jeune homme a finalement été retrouvé , sans vie, aujourd'hui, à proximité de la ferme familiale. D'après le bourgmestre, Pierre Henneaux, l'hypothèse privilégiée est celle du suicide.