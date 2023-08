Décès du guitariste original de Whitesnake

Après un bref passage dans le groupe UFO, Marsden est devenu membre fondateur de Whitesnake en 1978, au sein d’une formation originale comprenant Coverdale, le guitariste Mick Moody, le bassiste Neil Murray et le batteur Dave Dowie. Il a participé aux cinq premiers albums du groupe, de Trouble (1978) à Saints & Sinners (1982).

En 1982, Marsden, Murray et le batteur Ian Paice ont tous été virés de Whitesnake lorsque David Coverdale a décidé de mettre le groupe en veilleuse. Peu de temps après, le chanteur a reconstitué le groupe avec une nouvelle formation.

Bernie Marsden a coécrit un certain nombre de chansons de Whitesnake, dont le premier hit, "Fool for Your Loving". Mais son plus grand succès en tant qu’auteur-compositeur avec le groupe viendra après son départ, lorsque Whitesnake réenregistre et réédite "Here I Go Again" en 1987. Marsden a coécrit la version originale avec Coverdale pour l’album Saints & Sinners de 1982, et en a récolté les fruits lorsque la version de 1987 est devenue un énorme succès.

Après son passage dans Whitesnake, Marsden est resté actif dans la musique jusqu’à sa mort. Il a formé le groupe de rock mélodique Alaska dans les années 80, a sorti plusieurs albums solo et a participé à de nombreux enregistrements d’autres artistes. Son dernier album en date est Trios, sorti en 2022.