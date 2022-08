Décès du guitariste Bill Pitman

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sa guitare a très certainement marqué vos tympans. Bill Pitman était un musicien de studio très couru, il faisait partie de la Wrecking Crew, groupe qui a enregistré pour les plus grands.

Nombreux sont les artistes qui ont eu recours à sa maîtrise de l’instrument pour enregistrer les albums, citons notamment Sam Cooke, Nancy Sinatra, les Monkees, James Brown ou même les Beach Boys : C’est lui qu’on entend dans la célèbre intro du tube "Would not It Be Nice". C’est également avec la Wrecking Crew qu’il aidera Phil Spector à créer son fameux "Wall Of Sound".

Un documentaire paru en 2009, créditait Bill Pitman de 425 sessions d’enregistrement… en seulement une année !

Le guitariste, qui a continué à être un musicien de studio (également pour la télévision et le cinéma) est mort à l’âge de 102 ans chez lui à La Quinta, en Californie.