Décès du dernier grand maréchal de la Cour, l'ambassadeur Frank De Coninck

Né à Blankenberge le 11 février 1945, ce diplômé en histoire à l'Université de Gand (1968) avait d'abord été professeur d'histoire au Congo-Zaïre de 1968 à 1975, avant de rejoindre la carrière diplomatique.

Il avait été en poste auprès de plusieurs consulats et ambassades de Belgique, notamment à Barcelone, Nairobi, Islamabad, Rome (Saint-Siège), Dakar et La Haye avant de devenir ambassadeur au Rwanda - de 1994 à 1997 après le génocide - puis en RDC de 1997 à 2000 et, en fin de carrière, auprès du Saint-Siège.

En 2010, après son départ à la retraite, il avait poursuivi ses activités diplomatiques en tant qu'envoyé spécial de la Belgique pour la région des Grands Lacs jusque fin 2016.

De 2002 à 2006, il avait été grand maréchal de la Cour, jusqu'à ce que le roi Albert supprime cette fonction dans le cadre d'une vaste réorganisation de l'organigramme du Palais royal.

Frank De Coninck avait été désigné en 2010 comme président de l'ONG catholique Caritas Belgique, avant de prendre en 2017 la présidence de Caritas International, dont le siège est installé à Rome.

Il était marié et père de trois filles.