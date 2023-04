Décès du créateur de label Seymour Stein (Ramones, Talking Heads, Madonna, Depeche Mode…)

Le célèbre directeur de maison de disques Seymour Stein est décédé à l’âge de 80 ans. La nouvelle a été confirmée à The Hollywood Reporter par sa fille, Mandy.

"J’ai grandi entourée de musique", a-t-elle déclaré. "Je n’ai pas eu l’éducation la plus conventionnelle, mais je ne changerais ma vie et ma relation avec mon père pour rien au monde. C’était un grand-père aimant et attentionné qui profitait de chaque instant passé avec ses trois petites-filles. "

"Il m’a donné l’ultime bande-son, ainsi que son sens de l’humour. Je suis extrêmement reconnaissante pour chaque minute que notre famille a passée avec lui, et pour le fait que la musique qu’il a apportée au monde a eu un impact positif sur la vie de tant de personnes".

Seymour Stein est né à Brooklyn en 1942 et a créé Sire Productions en 1966 avec le producteur Richard Gottehrer. Deux ans plus tard, Sire Records sort son premier single – " Loving Kind Of Way " du groupe de garage pop The Jam – avant d’éditer les albums de Barclay James Harvest, The Deviants, Focus, The Flaming Groovies, Stackridge et le Climax Blues Band.

Le label s’est surtout fait connaître à l’époque du punk, lorsque Stein y a fait entrer les Ramones, Talking Heads, The Saints, Dead Boys, Richard Hell & The Voidoids et les Buzzcocks. Il signera ensuite Madonna, The Replacements, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, Radio Birdman, The Cult, k.d. lang, Ministry, The Pretenders, The Cure, My Bloody Valentine, Ice-T et bien d’autres encore.

Seymour Stein a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2005, en reconnaissance de son dévouement à la musique tout au long de sa vie. Il a également reçu un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière en 2018.

"Les oreilles sont très importantes", avait-il déclaré au Guardian en 2018. "Si vous n’en avez pas, vous feriez mieux d’engager quelqu’un qui en a. Et il y a des maisons de disques [où] les responsables ne sont pas des gens qui ont de l’oreille. Les hommes d’affaires ont peut-être eu la chance d’être entourés des bonnes personnes. "

"Je n’ai jamais été dans ce cas parce que je ne pouvais pas me le permettre. Je devais tout faire moi-même. Je ne pense pas être un mauvais homme d’affaires, et je ne suis peut-être pas le meilleur A&R, mais je pense que ce sont mes oreilles qui m’ont permis de m’en sortir."