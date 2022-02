Décès du compositeur George Crumb

George Crumb est décédé ce dimanche 6 février à l’âge de 92 ans. Compositeur prolifique de l’avant-garde américaine, il laisse derrière lui une œuvre marquée par une recherche constante du son.

Il a notamment intégré à ses compositions de nouvelles sonorités telles que des claquements de langue, des sifflements ou des chuchotements. Crumb a également étudié les liens entre nature et musique, comme dans sa célèbre œuvre Vox Balaenae dans laquelle le violoncelle imite la mouette et où l’on entend résonner le chant de la baleine.

Né dans une famille de musiciens en West Virginia, il fera ses armes à l’Université de l’Illinois et obtiendra son doctorat à l’Université du Michigan. Il enseignera ensuite pendant plus de trente ans à l’Université de Pennsylvanie. Parmi ses influences pour le moins éclectiques, on compte Debussy et Bartok, mais également Radiohead ou encore David Bowie.

Compositeur fécond durant les années 60 et 70, son œuvre compte plusieurs pièces pour orchestre, plus d’une vingtaine d’œuvres pour musique de chambre et pour piano solo, dont Makrokosmos I et II. Il consacrera également une partie de sa carrière à la mise en musique des poèmes de Federico García Lorca. Après une période moins productive durant les années 90, il reviendra dans les années 2000 et remportera, avec Star-Child, le Grammy Award de la meilleure composition classique contemporaine.

L’écriture musicale fait également partie intégrante de sa recherche. Estimant que la musique devait ressembler à la manière dont elle sonne, on lui connait des partitions graphiques, où les portées, dessinées à la main, prennent la forme de spirales et autres formes élaborées.

Compositeur de talent et reconnu internationalement, il remportera également le Prix Pulitzer de musique en 68 avec sa pièce Echoes of Time and The River.