Décès du compositeur de Earth, Wind & Fire, Madonna et Cheap Trick

L’Américain Jon Lind nous a quittés ce week-end (le 15 janvier) à l’âge de 73 ans des suites d’une bataille de deux ans contre le cancer.

C’est son avocat, Jeremy Rosen, qui a confirmé la triste nouvelle au magazine Variety. La American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) le décrit comme "un compositeur extraordinaire et une belle personne".

Au cours de sa carrière, Jon Lind a écrit de nombreux hits pour divers artistes tels que Earth, Wind & Fire et leur hit de 1979 "Boogie Wonderland", mais aussi pour Madonna, Cher, The Temptations et Cheap Trick.

Dans les années 60 et 70, il était aussi musicien dans le groupe Howdy Moon qu’il a formé avec Valerie Carter et Richard Hovey. Ensemble, ils ont sorti un seul album éponyme en 1974.

A la fin de sa carrière, Jon Lind est devenu vice-président senior à la tête de Hollywood Records, une société qui gère des pop stars telles que Miley Cyrus, Selena Gomez et les Jonas Brothers.

Il laisse derrière lui sa femme Susan, ses deux filles et trois petits-enfants.