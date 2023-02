Décès du comédien français Louis Velle

Le comédien Louis Velle, doyen des comédiens français, est décédé ce jeudi 2 février à l’âge de 96 ans.

Louis Velle avait connu les beaux jours de la télévision dans les années 60’s et 70’s notamment grâce au succès en 1972 de "La demoiselle d’Avignon", un feuilleton télévisé dans lequel il incarnait un diplomate français qui tombait amoureux d’une princesse du Nord, jouée par Marthe Keller. D’autres feuilletons suivront, comme L’Homme qui revient de loin, Le 16 à Kerbriant, Docteur Caraïbes ou un peu plus tard en 1979, L’Étrange Monsieur Duvallier.

Né à Paris le 29 mai 1926, et formé au Conservatoire et au Cours Simon, il avait construit sa carrière sur des rôles de séducteur mais à la ville, il était surtout connu pour la longévité de son mariage avec l’écrivain, réalisatrice et actrice Frédérique Hébrard depuis 1949. Ensemble, ils eurent 3 enfants, dont le réalisateur et scénariste François Velle.