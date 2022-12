Décès du co-fondateur du label Stax

Jim Stewart est né le 29 juillet 1030 à Middleton dans le Tennessee. En 1957, il a co-fondé Satellite Records, qui deviendra plus tard le label Stax, après avoir persuadé sa sœur, Estelle Axton, de collaborer avec lui sur ce nouveau projet.

Cette maison de disques installée sur la McLemore Avenue dans le sud de Memphis deviendra un sanctuaire pour toute une nouvelle génération d’artistes de R&B du début des années 60 jusqu’au milieu des années 70 avec des figures telles qu’Otis Redding, Isaac Hayes, Carla Thomas, William Bell, Booker T & the MGs, Sam & Dave, Eddie Floyd, etc.

"L’âme de Jim et sa sœur Estelle Axton nous ont permis à nous, blancs et noirs, de sortir des rues, là où régnaient la ségrégation et une ambiance négative, et de pousser les portes de Stax, là où vous étiez libres, en harmonie, où les gens travaillaient ensemble. C’est devenu une oasis pour nous tous," explique Al Bell à l’auteur Robert Gordon.

Le label subira une série de tristes événements dans les années 60 : le décès d’Otis Redding en 1967 dans un crash d’avion, la séparation avec Atlantic en 1968 et l’assassinat de Martin Luther King Jr à Memphis cette même année.

C’est aussi en 1968 que Jim Stewart mettra fin à sa collaboration avec Estelle Axton et qu’il relancera Stax avec Al Bell.

En 2002, Jim Stewart a été intronisé au Rock and Roll Hall Of Fame.