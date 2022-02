Décès du co-fondateur de Megaforce Records, Jon Zazula

De nombreux musiciens ont réagi sur les réseaux sociaux suite à l’annonce du décès de Jon "Jonny Z" Zazula, fondateur de Megaforce Records.

Il est décédé ce mardi 1er février à 69 ans en Floride, entouré des siens. Il était atteint d’une maladie chronique neuropathique rare (une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique), en plus d’une maladie pulmonaire obstructive, et d’ostéopénie.

Son épouse, qui avait créé le label avec lui, est décédée d’un cancer en janvier l’an dernier.

Megaforce est souvent considéré comme l’élément déclencheur de la carrière de Metallica : les deux premiers albums avaient été signés chez eux ( Kill 'Em All en 1983 et Ride The Lightning en 1984) avant que Metallica ne signe avec Elektra . Le catalogue de Megaforce pouvait aussi compter sur les talents d’Anthrax, Testament, Overkill, Ace Frehley , Ministry, King’s X, Stormtroopers of Death ou encore Raven.

Dans son autobiographie sortie en 2019, Heavy Tales : The Metal. The Music. The Madness. As Lived By Jon Zazula , il racontait comment tous ces groupes lui avaient fait confiance au fil des années.

Les membres de Metallica lui ont d’ailleurs rendu hommage :