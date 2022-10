Décès du chanteur rockabilly Robert Gordon

Le chanteur Robert Gordon, connu pour avoir appartenu au mouvement "revival" du rockabilly à la fin des années 70 est décédé à 75 ans.

C’est son label qui a confirmé la triste nouvelle. Robert Gordon était à l’hôpital depuis 6 semaines et était atteint d’une leucémie myéloïde. "La voix et la musique incroyable de Robert Gordon ont non seulement remis le rockabilly au goût du jour, mais ont aussi créé de nombreux souvenirs pour nous tous," peut-on lire sur une page GoFundMe pour venir en aide à la famille du défunt. "Une voix comme la sienne, avec aussi l’authenticité qu’il apportait à la musique, sont inoubliables et rares".

"Cleopatra Records présente ses sincères condoléances à sa famille et ses amis," écrit Matt Green du label dans un communiqué. "On aimait travailler avec Robert, et sa voix baryton nous manquera à jamais ainsi que sa passion pour la musique."

Robert Gordon s’est intéressé à la musique dès son plus jeune âge, en citant bien sûr Elvis Presley et son "Heartbreak Hotel" comme principale source d'inspiration pour sa carrière. Il a aussi beaucoup pris de Gene Vincent, Billy Lee Riley et Eddie Cochran.

Il a notamment collaboré avec le guitariste Link Wray en 1977 et en 1978, avant de signer chez MCA, le label d’Elvis Presley.