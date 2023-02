Décès du chanteur principal de "Sweets for My Sweet", Charlie Thomas

Charlie Thomas, connu pour ses tubes R&B comme "There Goes My Baby" et "Under the Boardwalk" avec les Drifters, est décédé à l’âge de 85 ans.

Son ami, le chanteur Peter Lemongello Jr, a déclaré que l’artiste est mort d’un cancer du foie, selon le New York Times.

Charlie Thomas a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et a consacré plus de 60 ans de sa vie à maintenir la musique du groupe pour les générations futures. Il est resté avec les Drifters, depuis le line-up des débuts jusqu’à la fin des années 1950 à la formation actuelle, avec laquelle il a tourné jusqu’à ce que la pandémie n’empêche l’organisation de concerts.