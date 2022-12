Décès du chanteur des Specials, Terry Hall

Les fans de Ska sont en deuil aujourd’hui, le chanteur et leader des Specials est mort des suites d’une courte maladie, il avait 63 ans.

Chanteur engagé, mondialement connu pour avoir été la voix de "Ghost Town", Terry Hall est décédé ce lundi 19 décembre.

C’est via un communiqué sur les réseaux sociaux du groupe que la triste nouvelle s’est propagée dans la nuit, le groupe invitant à respecter la douleur et la vie privée de la famille.

" C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs de chansons et paroliers que ce pays a jamais produit ".